Бекзат Алмахан (Казахстан) и Александр Топурия (Грузия), выступающие в легчайшем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Бой пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), ориентировочное время начала — в 19.20 по московскому времени.

Результаты боев турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (платно).

Алмахан одержал 18 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. В рекорде Топурии — шесть побед и одно поражение. В предыдущем поединке Бекзат победил Брэда Кантона техническим нокаутом, а Топурия одолел Колби Тикнесса единогласным судейским решением.