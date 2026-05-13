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Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста: дата и время боя UFC

Арнольд Аллен проведет поединок против Мелкизаэла Косты на UFC Fight Night 276 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арнольд Аллен.
Фото Getty Images

Британский боец Арнольд Аллен проведет поединок в полулегком весе против бразильца Мелкизаэла Косты на UFC Fight Night 276 в ночь с 16 на 17 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главный бой ожидается после 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Аллен — Коста

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У 32-летнего Аллен в профессиональной карьере 20 побед и 4 поражения. 29-летний Коста в ММА провел 33 боя, в которых одержал 26 побед и потерпел 7 поражений.

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Арнольд Аллен
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