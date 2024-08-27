Царукян: «Бой с Махачевым может состояться в декабре»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что бой с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) перенесен на декабрь.

«Наш бой должен был состояться в октябре. Но сейчас его перенесли — разговоры идут о декабре. Если же Махачеву нужна будет операция, и он будет понимать, что вернется только весной, тогда нужен будет бой за временный пояс», — сказал Царукян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.