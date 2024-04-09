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9 апреля, 23:45

Царукян — о скандальной пресс-конференции: «Черный хайп — тоже хайп»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Арман Царукян прокомментировал инцидент на пресс-конференции, во время которой блогер Вахо Бруклин прорвался к микрофону и задал спортсмену непристойный вопрос о сидящей рядом американке Кайле Харрисон.

— Эта пресс-конференция точно прибавила тебе медийности, известности. А можно сказать, что эта медийность в плюс тебе не пошла?

— Да любой хайп в плюс идет в этом бизнесе, — сказал Царукян «СЭ». — Черный хайп — тоже хайп.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 300, в главном карде которого пройдет поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.

Арман Царукян
UFC
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