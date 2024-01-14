Анкалаев рассказал, почему он больше заслуживает драться за пояс, чем Хилл

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) считает, что он давно уже доказал, что готов драться за пояс чемпиона.

«Почему я заслуживаю боя за титул больше, чем Джамал Хилл? Потому что у меня 10 побед подряд, я собираюсь нокаутировать всех, кто выходит против меня. Мне без разницы, кто выйдет против меня. Я уже заявил о себе, я хочу биться за пояс. Дана, дай мне, пожалуйста, бой за пояс», — сказал Анкалаев ESPN MMA.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.