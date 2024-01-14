Корешков считает, что Анкалаев после победы над Уокером должен получить бой за титул чемпиона UFC

Российский полусредневес Андрей Корешков поделился впечатлением от победы россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 234 в Парадайсе, США.

«Нужно отдать должно Анкалаеву. Он — большой молодец. Магомед выиграл более чем убедительно, чтобы стать претендентом на пояс чемпиона UFC. В полутяжелом дивизионе я не знаю ни одного бойца, который более достоин титульной встречи и более убедительно побеждал соперников. Кому еще драться? Иржи Прохазка и Ян Блахович уже проиграли Алексу Перейре. По идее Анкалаев должен получить титульный бой», — приводит слова Корешкова Metaratings.ru.

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Анкалаев (18-1) победил седьмого номера рейтинга Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. 21 октября 2023 года они провели первый поединок. Тогда его признали несостоявшимся из-за запрещенного удара 31-летнего россиянина коленом у сетки октагона по 31-летнему бразильцу.