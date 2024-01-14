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Анкалаев: «Дайте мне бой за пояс!»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) заявил после победы над седьмым номером рейтинга бразильцем Джонни Уокером (21-8), что заслуживает бой за пояс.

«Я очень долго готовился, сразу просил реванш, так как я был готов еще тогда, но это не самое главное, самое главное — я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс!

Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ключ к победе, но это не каждому дается. Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается.

У меня нет ничего личного к Джонни, это наша работа. Получилось так, что прошлый бой не состоялся, но сегодня мы закрыли этот вопрос", — сказал Анкалаев после боя.

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
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