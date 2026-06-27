Пуляев проиграл Рузибоеву удушающим приемом на турнире UFC в Баку

Российский боец Андрей Пуляев потерпел поражение от представителя Узбекистана Нурсултона Рузибоева на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Поединок завершился в первом раунде. Рузибоев провел удушающий прием, для него это 21-й сабмишн в карьере.

Пуляев вышел на этот бой с российским флагом на плечах. 28-летний россиянин потерпел третье поражение в четырех боях в UFC. 32-летний Рузибоев одержал третью победу подряд.

Всего у россиянина 10 побед при 5 поражениях в ММА. Рекорд бойца из Узбекистана— 36-9-2-2.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку.

ММА UFC: Рузибоев — Пуляев