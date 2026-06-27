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Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра: прямая трансляция боя UFC

Шара Буллет встретится с Перейрой в соглавном бою турнира UFC Fight Night 280
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Шара Буллет.
Фото Социальные сети

Российский боец Шарабутдин Магомедов и бразилец Мишель Перейра проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Бой является соглавным событием вечера на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан). Начало поединка — около 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Магомедов — Перейра

Трансляция боя Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра на UFC Fight Night 280

«СЭ» проведет текстову онлайн-трансляцию UFC Fight Night. Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Рафаэль Физиев, Мануэль Торрес, Шарабутдин Магомедов, Мишел Перейра.Физиев — Торрес, Шара Буллет — Перейра: онлайн-трансляция турнира UFC в Баку

Бой Магомедов — Перейра в прямом эфире покажут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Статистика перед боем Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра на UFC Fight Night 280

Шарабутдину Магомедову — 32 года. В профессиональной карьере он одержал 16 побед и потерпел 1 поражение. В UFC россиянин имеет рекорд 5-1. В предыдущем поединке Магомедов победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 9, а до этого впервые проиграл в ММА — Майклу Пэйджу единогласным решением судей.

Мишелю Перейре — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 32 победы, 14 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися. В UFC бразилец имеет рекорд 10-5. В предыдущем поединке Перейра победил Зака Риза раздельным решением судей и прервал серию из трех поражений.

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Мишел Перейра
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