Александр Волков — Тай Туйваса: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию боя UFC 293
Бой Волков — Туйваса начнется 10 сентября после 05:00 мск
Российский тяжеловес ММА Александр Волков на «Qudos Bank Arena» в Сиднее встретится с австралийцем Таем Туйвасой в соглавном поединке турнира UFC 293 в ночь на воскресенье, 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 06.30 по московскому времени.
У 34-летнего Волкова по прозвищу «Драго» в ММА — 36 побед и 10 поражений. На счету 30-летнего Туйвасы — 14 побед и 6 поражений.
За сутки до турнира бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания. Тай Туиваса (120,47 кг) перевесил Александра Волкова (119,25 кг).
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