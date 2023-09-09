Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и американский боец Шон Стрикленд проведут поединок в турнире UFC 293 в комплексе «Qudos Bank Arena"в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Их бой станет главным событием вечера. Спортсмены войдут в октагон примерно в 07.00 по московскому времени.

На счету 32-летнего Стрикленда по прозвищу «Тарзан» — 27 побед и 5 поражений в ММА. В активе 34-летнего новозеландца нигерийского происхождения по прозвищу «Последний повелитель стилей» — 24 победы и 2 поражения.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляцию боя Волков — Туйваса. Смотреть поединок также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

За сутки до турнира бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания. Израэль Адесанья (83,82 кг) оказался легче Шона Стрикленда (83,87 кг).

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