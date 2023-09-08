Борисов считает, что Волков проедется по Туивасе как трактор по полю

Чемпион ACA в легчайшей весовой категории Олег Борисов оценил расклад сил в поединке между россиянином Александром Волковым и австралийцем Таем Туивасой.

«Для меня очевидным фаворитом является Волков. Он высокий и длиннорукий. Намного больше своего соперника. Туиваса совсем не борется, а в стойке больше шансов на победу у нашего бойца. Волков проедется по австралийцу как трактор по полю. Считаю, что Александр победит в первом или втором раунде», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Волкова и Туивасы станет соглавным событием турнира UFC 293, который пройдет 10 сентября.