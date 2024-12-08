Волков судейским решением уступил Гану на турнире UFC 310

Российский боец Александр Волков в поединке главного карда UFC 310 проиграл французу Сирилу Гану.

Поединок в тяжелом весе продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.