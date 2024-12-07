Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:00

UFC 310 Волков — Ган и Евлоев — Стерлинг: расписание и результаты турнира

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Волков.
Фото Getty Images

Турнир UFC 310 пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 8 декабря. Начало — в 2.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск.

В предварительном карде в полулегком дивизионе россиянин Мовсар Евлоев проведет бой с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

В основном карде состоится бой-реванш в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.

Соглавное событие вечера — противостояние в полусреднем дивизионе между Шавкатом Рахмоновым из Казахстана и Иэном Гэрри из Ирландии.

Главный поединок шоу — в наилегчайшем весе, между чемпионом UFC, бразильцем Алешандре Пантожей и дебютантом лиги, японцем Каем Асакурой.

Все поединки турнира будут показывать телеканал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass. Трансляция боев основного карда также пройдет на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 310. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Алджамейн Стерлинг
Александр Волков
Мовсар Евлоев
Сирил Ган
Шавкат Рахмонов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Международный день художника отметят 8 декабря
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гулян заявил, что Волков сделает с Ганом что-то похожее, что было в бою с Павловичем

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости