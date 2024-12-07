В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310

Турнир UFC 310 пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 8 декабря. Начало — в 2.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 6.00 мск.

В предварительном карде в полулегком дивизионе россиянин Мовсар Евлоев проведет бой с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

В основном карде состоится бой-реванш в тяжелом весе между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.

Соглавное событие вечера — противостояние в полусреднем дивизионе между Шавкатом Рахмоновым из Казахстана и Иэном Гэрри из Ирландии.

Главный поединок шоу — в наилегчайшем весе, между чемпионом UFC, бразильцем Алешандре Пантожей и дебютантом лиги, японцем Каем Асакурой.

Все поединки турнира будут показывать телеканал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass. Трансляция боев основного карда также пройдет на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 310. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.