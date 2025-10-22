Боец UFC Волков не смог вспомнить названия хотя бы пяти московских храмов

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков в интервью «СЭ» не смог назвать по памяти пять любых московских церквей.

— Храмы всегда были архитектурными символами старинных русских городов, в том числе Москвы. Иностранцы в XIX веке шутили, что из-за церквей Москвы не видно. Как коренной москвич назовете хотя бы пять столичных храмов?

— Донской монастырь. Храм Василия Блаженного. Храм... Спасителя. Какие там еще монастыри... Как его... Вы меня застали врасплох. Не помню ничего. Я на самом деле, если мне немножко выдохнуть и подумать... У меня просто голова не в ту сторону думает. Я бы назвал больше, мне сейчас ничего в голову не приходит. Названия непростые, чтобы я сейчас их мог вспомнить. На Лубянке забыл, как называется монастырь... (Сретенский. - Прим. СЭ). Короче, не помню названия.