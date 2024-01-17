Александр Волкановски дал прогноз на бой Стрикленда и дю Плесси

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) считает, что у второго номера рейтинга в среднем весе Дрикуса дю Плесси (20-2) больше шансов на победу, чем у действующего чемпиона дивизиона Шона Стрикленда (28-5).

«Будет бой в стойке, и я все еще думаю, что на ногах шансы 50 на 50, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Дю Плесси выглядит немного неуклюжим, но, как он сказал, он сделал операцию на носу, который его до этого часто беспокоил. Стрикленд может без труда пройти все пять раундов, он может активизироваться в последних двух раундах. Если функционал дю Плесси не подведет, то он выиграет. Думаю, у Дрикуса больше шансов на победу».

Стрикленд и дю Плесси подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.