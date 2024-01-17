Татьяна Суарез получила травму и не подерется с Амандой Лемос на UFC 298. Ее заменит Маккензи Дерн

Третий номер рейтинга UFC в соломенном весе Татьяна Суарез (10-0) получила травму и не сможет принять участия в турнире UFC 298, который состоится 17 февраля в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Суарес должна была подраться против четвертого номера рейтинга Аманды Лемос (13-3). На замену Суарез выйдет восьмой номер рейтинга Маккензи Дерн (13-4), сообщает The Orange County Register.

Дерн прошлый бой проиграла Джессике Андраде (25-12) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Лемос прошлый бой проиграла чемпионке Вейли Чжан (24-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Бой состоялся 19 августа 2023-го на UFC 292 в Бостоне, США.