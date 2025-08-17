«Ахмат» поздравил Чимаева с завоеванием титула в UFC

«Ахмат» опубликовал поздравление бойца Хамзата Чимаева с победой в поединке за титул чемпионата UFC.

«Борз», от души поздравляем с поясом лучшего бойца UFC в среднем весе! Все эти годы каждый знал, что твоя главная победа — это только дело времени. И ты сделал это! Ты — красавчик! Радуемся вместе со всей республикой, со всеми твоими поклонниками по миру, желаем еще много побед! Удачи, Брат!» — сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Российский боец, представляющий ОАЭ, победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси в главном бою на UFC 319.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.