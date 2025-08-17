«Это было уверенно»: Махачев поздравил Чимаева с титулом в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поздравил Хамзата Чимаева с завоеванием пояса в среднем весе.

«Поздравляю, это было уверенно», — написал Махачев в соцсети.

Российский боец, представляющий ОАЭ, победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси в главном бою на UFC 319.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.