17 августа, 12:26

Чимаев сказал, что стал чемпионом UFC благодаря Кадырову

Павел Лопатко

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев после победы над южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси в главном бою на UFC 319 рассказал, что вернулся в спорт благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Кто и что мотивировали забрать этот пояс? Конечно, в первую очередь, вера в себя. И потом моя семья. И Рамзан Ахматович (Кадыров) — он меня вернул в этот спорт, когда я завершил карьеру. Благодаря ему я стал чемпионом. Я ему дал слово, что заберу пояс в Чечню. И забрал! Я свое слово сдержал, теперь возвращаюсь домой», — цитирует Sport24 интервью Чимаева пресс-службе UFC.

Дрикус Дю&nbsp;Плесси и&nbsp;Хамзат Чимаев.Чимаев — первый чеченский чемпион в истории UFC! Проехался по Дю Плесси катком

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя ОАЭ единогласным решением судей. Чимаев завоевал титул чемпиона в среднем весе.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.

Источник: Sport24
Хамзат Чимаев
Рамзан Кадыров
