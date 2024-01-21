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Сегодня, 12:46

Адесанья прокомментировал победу дю Плесси на UFC 297

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) заявил, что рано или поздно ему предстоит сразиться с новым чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (21-2).

«Эта часть моей истории была написана давно. Нашим путям суждено пересечься снова. Следите за следующими сериями, спасибо за просмотр. Мы пишем историю», — написал Адесанья в соцсетях.

Дю Плесси победил Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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