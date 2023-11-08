Жан-Клод Ван Дамм считает Петра Яна великим чемпионом

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в легчайшем весе Петре Яне.

«Петр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио», — цитирует Ван Дамма пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

30-летний Ян в настоящее время идет на серии из трех поражений подряд. В своем последнем поединке, состоявшемся в марте 2023 года в турнире UFC Fight Night 221, он проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету Яна 16 побед и 5 поражений.