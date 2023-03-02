«Похожа на непуганого щеночка. Что она может знать?» Валентина Шевченко ответила дерзкой американке

А еще чемпионка UFC вспомнила о самых дорогих покупках и сломанных ребрах Холли Берри на съемках кино.

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс встретится с Сирилом Ганом. В соглавном поединке вечера Валентина Шевченко проведет уже восьмую защиту пояса наилегчайшего веса — ее соперницей станет мексиканка Алекса Грассо. В разговоре с «СЭ» перед боем Валентина рассказала о поездке в Японию, дала жесткий ответ молодой и перспективной Эрин Блэнчфилд, подтвердила, что травмировала Холли Берри на съемках фильма, и ответила, какую самую дорогую покупку совершала в последнее время.

— К поединку с Грассо вы готовились в Японии. Почему выбор пал на эту страну? Не было ли там недостатка в топовых спарринг-партнерах?

— Началась подготовка в Кыргызстане, там спарринг-партнеров очень много. После этого мы поехали в Японию, в Японии культура боевых искусств на очень высоком уровне, [есть] такие промоушены, как Rizin, Deep. Как раз я тренировалась в зале Paraestra, где все топовые бойцы и находятся. Наоборот, в Японии очень большое количество спарринг-партнеров и как раз по весовой категории все подходящие, потому что и девушки, и парни примерно в моем весе.

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— В соцсетях вы показывали видео вашего визита на тренировки сумоистов. Мы знаем, что вы в каких только видах единоборств ни выступали, даже в вольной борьбе. А с сумоистами получилось в парах постоять, обучиться каким-то азам?

— Нет, но у нас получилось попасть на тренировку, посмотреть это изнутри. Люди знают о борьбе сумо, что это соревновательный, традиционный вид. Но на самом деле очень интересно посмотреть, как они тренируются После тренировки они нас пригласили на обед, как раз где занимались топовые борцы. И очень интересный случай произошел, что во время тренировки меня начали окрикивать, на русском языке со мной общаться. Это оказался наш земляк, спортсмен из Казахстана, он считается одним из самых топовых борцов сумо. Как раз он рассказал все тонкости, именно традиции сумо, как тренировки проходят. Борцы сумо даже если выходят на улицу, они не имеют права выйти в простой одежде. Они должны выходить в кимоно. Было интересно посмотреть на культуру сумо изнутри, а не по телевизору.

— Вы забавно отреагировали на выпад Эрин Блэнчфилд в вашу сторону, сравнив ее с маленьким щенком, который еще не познал трудностей. Есть ли у вас объяснение, почему о ней сейчас говорят в восхищенных тонах?

— Наверное, потому что это свойственно — выиграла девчонка, такое что-то новое, интересное. Но для меня это так и есть, что она похожа на такого щеночка маленького, который непуганый, еще не знает, что там за воротами в чужом саду. А когда боец начинает во взрослую жизнь вступать... Для меня эта картина прямо ложится на Эрин. И вот когда уже в одной передряге побывал, во второй, он уже начинает быть более аккуратным, смотрит по сторонам, так ему сделать или не так, туда пойти, или там встретят не те.

Ну что, ей 23 года. Сколько у нее боев? Пять боев [в UFC], я слышала. Ну что она может знать о соревнованиях и в целом? Она только слышала где-то, что чем громче крикнуть, тем лучше. На самом деле, она о последствиях не думает и не знает, к чему они могут привести.

— Вы говорили, что рационально тратите деньги, стараетесь не переплачивать, если в этом нет большого смысла. Такой подход наверняка к вам пришел с опытом. А можете вспомнить самую дорогую экспрессивную покупку?

— Лодку мы недавно купили, катер. (Смеется.) Но я бы не сказала, что это экспрессивно. Сестра у меня самолет купила, но это же все потому, что мы этим занимаемся. Потому что мы это любим и связываем жизнь с этой деятельностью. Это нам приносит удовольствие, привносит баланс в нашу спортивную карьеру. Допустим, в одно время к соревнованиям подготовка, в другое время — путешествия. Это и создает тот баланс, который нужен спортсмену для длительного продолжения карьеры. Я не такой человек, чтобы увидеть какую-нибудь... люди говорят, что это круто, и нужно обязательно это купить. (Смеется.) Нет, у меня нет такого. Если мне понравилась вещь, то она понравилась. Она может быть брендовая, не брендовая, но она должна быть качественная, и она должна к душе лежать. Я считаю, это самое важное, когда ты покупаешь что-то. Я так была воспитана.

— Во время тренировочного лагеря вы работаете с мужчинами. Из известных примеров это Брендон Морено, Кай-Кара Франс. А можете вспомнить самого тяжелого мужчину из тех, с кем спарринговали?

— Я стараюсь исключать такие... Люди думают, что чем крупнее, тем лучше, чем тяжелее, тем лучше. И поэтому маленький вес работает на тренировках с большим весом. На самом деле, я не считаю, что это хорошо. Я выбираю тренировочных партнеров, чтобы они примерно моего веса были. Почему? Это легко объяснить. Когда человек на топовом уровне, этого больше не нужно. Чем тяжелее твой спарринг-партнер, тем больше рисков получить травму. Допустим, ты начинаешь какой-то бросок делать, из-за разницы в весе у тебя просто не получилось сделать, и он на тебя сверху плюхнулся. И, конечно, там любая травма может произойти.

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— Холли Берри рассказывала, что во время съемок одной из боевых сцен после ваших ударов у нее сломалось несколько костей. Можете рассказать, как это было?

— Да, так и было. Она очень хотела прочувствовать, как это — в полную силу? Естественно, я не позволяла себе преувеличить силу допустимую, потому что это опасно и для съемок, и для всей картины в целом. Мы репетировали в течение двух месяцев в Нью-Йорке, отрабатывали боевые сцены, чтобы в съемочные дни все было как по маслу. Травма произошла в один из последних съемочных дней. Почему такое произошло? Потому что рабочий день начинается в пять часов утра, заканчивается в пять или шесть вечера. Ты 12 часов работаешь. Естественно, все устали. Где-то она чуть-чуть расслабилась, и произошла эта травма. Но это все бывает, потому что чем лучше ты хочешь сделать свою роль, тем больше ты вживаешься в профессиональный образ.

— Скорую не пришлось вызывать?

— Не пришлось, но пришлось отменить съемки, потому что боевую сцену мы снимали в самые первые дни, а весь остальной фильм она доснимала после этого. Ей пришлось отложить на месяц съемки, чтобы она чувствовала себя более комфортно.

— Получается, ребра повредились?

— Да, два ребра.

— Вы всегда говорите, что не хотите думать о завершении карьеры. Есть вероятность, что будем видеть вас в клетке даже после 45, как, например, Федора Емельяненко?

— Ничего нельзя исключать, кто знает. (Смеется.) До 45 мне еще очень много лет нужно дожить, кто знает, что может случиться.