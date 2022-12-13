«Бой показался скучноватым». Немков разбирает скандальный поединок Анкалаева и Блаховича

Чемпион Bellator — о бое, где так и не был определен чемпион UFC.

11 декабря рано утром у России мог появиться еще один чемпион UFC — за вакантный пояс в полутяжелом весе дрался Магомед Анкалаев. Однако поединок с Яном Блаховичем, 39-летним бывшим чемпионом UFC, завершился вничью. Анкалаев после объявления результата был в шоке, он ждал победы.

Не все лучшие полутяжи собраны в UFC. Мало сомнений в том, что чемпион Bellator Вадим Немков, окажись там, тоже претендовал бы на титул. Среди российских болельщиков его бой с Анкалаевым — точно один из самых ожидаемых (правда, пока предпосылок, что он состоится, нет — бойцы в разных лигах). Немков скромно ведет соцсети, но назвать его немедийным все же сложно — если Вадим дает интервью, то всегда фактурно и честно. Так получилось и когда мы разбирали бой Анкалаев vs Блахович.

— Ты согласен с тем, что ничья — это справедливый результат?

— Думаю, 60 на 40 процентов Мага победил. Он был получше. Но судьи, наверное, отдали победу [в раундах] Блаховичу из-за того, что он поотбивал ноги [Анкалаеву]. И когда Магомед переводил, особой активности сверхъестественной не делал. Не было ударов, добиваний. Так, чисто обозначения, чтобы в стойку не подняли. Мне это так казалось. Ну, а в стойке Блахович, конечно, поотбивал ноги. Думаю, это сыграло. Если бы Блахович встал [после работы Анкалаева в партере], и у него было разваленное лицо — рассечения, гематомы — может, и другая картинка была бы. А так, он, хоть и был в позиции внизу, встал чистый. Он, по-моему, в стойке пропустил какие-то удары — поэтому у него и были повреждения на лице. А после партера ничего не было.

— Решающим при оценке этого поединка стал третий раунд. Ты хочешь сказать, что ущерб, нанесенный Блаховичем, стал основным фактором при определении победителя конкретно этого раунда?

— Да. Из-за этого и объявили ничью. Они в третьем раунде 3,5 минуты работали в стойке, потом Мага поджал к клетке и, по-моему, за 15 секунд до конца [раунда] перевел. То, что 3,5 минуты работали в стойке, и Блахович продолжать отбивать Анкалаеву ноги, раунды и посчитали равно.

— А первый раунд ты кому бы отдал?

— Тоже равный раунд. Но, по-моему, Блахович там пару раз попал. Там все примерно такое было... Мало ударов, мало попаданий.

— Не кажется, что Анкалаеву стоило быть более агрессивным и менее осторожным?

— Да он все поединки так ведет — осторожно, аккуратно. Этот поединок он забрал, в принципе. Но мы деремся в гостях, и нам надо выигрывать явно. Вот взять мои бои. Допустим, у меня третий раунд с Кори был равным, и отдали в ту сторону. Дрался с Филом Дэвисом в том году. Пятый раунд у нас был более-менее равным, не таким явным, как предыдущие. Но сразу отдали в ту сторону. Так что нам надо понимать, что мы из России, что нам надо выигрывать раунды с более явным преимуществом.

— Блаховичу уже 39, вершину карьеры он, скорее всего, прошел.

— Я, если честно, за ним мало следил. Он сначала проигрывал, потом Никиту Крылова задушил, потом кого-то вырубил, Кори [Андерсона] вырубил. Такой бьющий, но особо не обученный. Магомед Анкалаев — обученный, бьющий, функционал хороший. Козырей у него больше, как говорится. Не знаю, что было с Магомедом в перерывах между раундами... Может, замкнулся, может, переживал... Его тренер Сухраб после первого раунда, второго просто заставлял его идти вперед и делать свою работу. А у Магомеда какой-то ступор был. Думаю, если бы он сразу начал работать, как работал в четвертом и пятом раундах, то вопросов бы не было, ему бы отдали титул, и все было бы хорошо.

— Можно сказать, экстренная ситуация случилась: Блахович отбил ему ногу, и Анкалаеву просто нужно было бороться.

— Если честно, не понял, в каком моменте он отбил ему ноги. Несколько ударов было блок в блок — может, какая-то травма была у Маги. Потому что несколько ударов Блахович нанес кость в кость — под переднюю ногу, и у Маги начались проблемы.

Если бы он [Анкалаев] не стоял, работал свою работу, раздергивал, бил, ставил бы блоки под лоу-кики — ничего этого бы не было. Когда принимаешь в ногу раз, два, три, четыре удара и не делаешь блок — тогда и начинаются проблемы, отбитые ноги.

— Блахович хорошо провел первые два раунда, а потом выдохся. Пока он был свежим, тебе не показалось, что в стойке Блахович боец более высокого класса, чем Анкалаев?

— Нет, не показалось. Попаданий руками у них примерно одинаковое количество. Но Блахович примерно третьим-четвертым лоу-киком пробил правую ногу Анкалаеву. Магомед поменял стойку, и Блахович пробил ему еще и левую ногу. Был момент на повторе: Блахович бьет раз лоу-кик в левую ногу — видно, что болезненно, а потом через пять секунд бьет второй лоу-кик и попадает в то же место. И никакой реакции. Ну выставь костяшку — блок, и в третий раз он уже не захочет туда бить.

— Сухраб Магомедов после первого раунда сказал, что Блахович бьет лоу-кики как лопух.

— Он не скрывал эти лоу-кики, не прикрывал руками. Он просто брал и бил их тупо. И они все заходили.

— Если бы ты бился с Блаховичем, мы бы увидели битву лоу-киков? Кто бы из нее вышел победителем?

— Не знаю, это только бой может показать. У кого кости крепче, как говорится. И характер. Я уверен, что я бы не стоял и не принимал бы на ногу. Я бы пытался встретить ногу, пытался бы блок поставить. Что-то из этого.

— Если бы Блахович целенаправленно готовился к пяти раундам, а не к трем, это был бы другой бой? Просто этот бой сделали главным где-то за две недели до шоу, а Блаховичу уже 39.

— Честно: я не думаю, что что-то изменилось бы. Если [у Блаховича] были какие-то проблемы, то не надо было соглашаться на пять раундов. А так — он вышел, принял бой. Если есть проблемы — не выходи. Я тогда вышел (речь идет о первом бое с Кори Андерсоном в апреле этого года, который был признан несостоявшимся из-за нелегального удара со стороны американского спортсмена. — Прим. «СЭ»), проиграл... Не то что проиграл, но три раунда были тяжелыми. Я говорил, что мне хреново было, но это никого не волнует. Вышел, подрался неуверенно. Хорошо, что возникла такая ситуация.

Мне, если честно, не показалось, что Блахович сильно устал и что у него с функционалом что-то произошло. Мне показалось, что у него что-то психологическое, что он дрался-дрался, а потом — раз! — и не захотел драться. Анкалаев спокойно переводил его в партер.

— Тебя впечатлило, как Анкалаев смог перестроиться, учитывая повреждение ноги, и как уверенно он смог забрать два последних раунда?

— Конечно, это хорошо, что он сумел перестроиться. Но не прям впечатлило. Я знаю его сильные стороны, знаю, как он умеет драться. Он думаюший боец. От него можно ожидать, что он может перестроиться и начать бороться. Думаю, у него такой план и был. Это не тот случай, когда боец начал работать в стойке, у него не пошло, и он пошел в борьбу. Думаю, у них все равно был план побороть Блаховича. Потому что — что с ним Тейшейра сделал в титульном бою? Перевел, задушил — и до свидания. Зная борьбу Магомеда, думаю, они с тренерами планировали, что он выйдет, переведет, и оттуда или не будет выпускать, или сделает какой-нибудь прием.

— Дана Уайт на пресс-конференции назвал этот бой ужасным. Его можно назвать ужасным? Или, может, тебе бой понравился?

— Мне бой показался скучноватым. В партер можно перевести и там залеживать — как Мага два раунда залежал. А можно добивать, жестко добивать, пытаться финишировать. Он не пытался финишировать, он пытался просто забрать два раунда. И в стойке работа была однообразной. Одно и то же делал Блахович, одно и то же делал Магомед. Без риска особо.

— Если будет реванш, что мы увидим?

— Думаю, Магомед захочет сразу побороть и держать в партере — контролировать. Думаю, все пять раундов будет внизу — и добивания какие-то.