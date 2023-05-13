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«Спасибо за первую сечку в карьере». Штырков устроил жесткую рубку в дебютном бою по кикбоксингу

Отдел единоборств «СЭ»
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Иван Штырков.
Фото RCC
Петр Романкевич (слева) и Иван Штырков.
Фото RCC
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Поединок с Петром Романкевичем дошел до экстра-раунда.

Вечером 13 мая в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 15, в главном событии которого Иван Штырков провел поединок по правилам профессионального кикбоксинга против Петра Романкевича.

Изначально Штырков, занимающий пост президента Академии РМК (Русская медная компания. — Прим. «СЭ»), должен был встретиться с Виктором Немковым по правилам смешанных единоборств, но бой сорвался из-за травмы старшего брата чемпиона Bellator. Штырков, по его собственным словам, был готов выступить против любого соперника, чтобы подготовка не прошла зря. На замену вышел титулованный кикбоксер, а правила поменяли в пользу бойца, который спас главное событие вечера.

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Предыдущий бой Штыркова прошел по правилам бокса: в марте Иван сразился с Магомедом Исмаиловым и проиграл решением судей. В ММА Уральский Халк идет на серии из пяти побед: он единогласным решением одолел Асылжана Бахытжанулы, в первом раунде финишировал Насрудина Насрудинова, Михаила Колобегова и Артура Астахова, а также раздельным решением переиграл Мурата Гугова. В кикбоксинге у Штыркова состоялся дебют на RCC 15.

Петр Романкевич (слева) и Иван Штырков.
RCC

Романкевич последний бой по кику провел в феврале 2023-го, когда одолел Сауло Кавалари в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Белорус нокаутировал бразильца коленом в голову во втором раунде. В ММА рекорд Петра составляет шесть побед и два поражения. В конце 2022-го он уступил Залимхану Юсупову удушающим приемом в первом раунде. В профессиональном кикбоксинге рекорд Петра — 32 победы и пять поражений.

С первых секунд Иван начал активно работать ногами, несмотря на прессинг со стороны Романкевича. Петр действовал первым номером, заняв центр клетки, а Иван отвечал непредсказуемыми комбинациями. У Романкевича же неплохо зашло колено, и в целом первый раунд он, скорее всего, забрал. Во втором отрезке кикбоксеры показали что-то похожее на рубку, но Романкевич сушил бой лоу-киками, а Штырков пытался сбить с толку соперника хаотичными атаками. Иван много попадал с рук в область головы, а Петр продолжал бить лоу-кики.

В третьем раунде Романкевич работал активнее, чем в предыдущих. Он бил лоу- и мидл-кики, выбрасывал колени. Лучше всего работали лоу-кики — белорусский боец явно отбил ногу сопернику. За 20 секунд до конца поединка кикбоксеры зарубились, однако к финишу это не привело. Но после девяти минут определить победителя у судей не вышло, поэтому бойцы вышли на экстра-раунд.

RCC

Штырков стал чаще бить руками, а в какой-то момент забылся и оформил перевод — рефери, конечно, соперников сразу разнял. Во второй части экстра-раунда Штырков и Романкевич устроили жесткую рубку. Понять, кто из нее вышел победителем, было невозможно, но в результате у Штыркова образовалась огромная сечка в области лба. Видимо, такой урон не повлиял на решение судей — победу они отдали Штыркову. После поединка Иван поблагодарил оппонента: не только за жесткий поединок на коротком уведомлении, но и за первую сечку в карьере.

Иван Штырков
Петр Романкевич
ММА
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