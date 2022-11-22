«Чувствовал к себе отвращение». Как боец с кожной болезнью поборол комплексы и чуть не умер в клетке

Мелк Коста вдохновился бывшим бойцом UFC.

19 ноября в Айове, США, состоялся турнир LFA 147, в главном событии которого Мелкисаэль Коста встретился с Жуниором Мело и нокаутировал бразильского соотечественника в третьем раунде. Перед поединком Мелк, как называют Косту друзья и фанаты, покрасил волосы в леопардовую расцветку. Так он поиронизировал над собственным недугом — парень с детства страдает кожной болезнью витилиго.

Витилиго характеризуется утратой кожей естественной пигментации, когда отдельные участки обесцвечиваются, а другие остаются без изменений. Такая патология делает покров тела пестрым и сильно выделяет человека среди других. Со временем заболевание активно прогрессирует, но для жизни оно не опасно и окружающих заразить витилиго невозможно.

Мелк Коста. Фото Соцсети

Сегодня эта проблема широко известна, а модели с болезнью витилиго востребованы не меньше, чем люди без подобных отклонений. Но в Бразилии 20 лет назад думали по-другому, поэтому в детстве Косте было тяжело. Родители его сверстников запрещали им общаться с парнем. «Держись подальше от этого ребенка. Он весь в ранах», — такой наказ однажды дали пятилетнему мальчику в присутствии Мелка.

Окружающие воспринимали внешний вид Косты в штыки, причем негатив чаще всего исходил именно от взрослых, а не от детей. «Люди были сбиты с толку моей болезнью. Они не хотели со мной связываться. Я казался им отвратительным. Из-за этого я страдал от всех видов дискриминации», — вспоминал Мелк в интервью MMA Junkie.

Коста сильно комплексовал. Он старался избегать социума, и для этого переехал из густонаселенного района в деревню, где работал на ферме. «Я не хотел ехать в город. Не хотел, чтобы люди видели меня. Депрессия начала укореняться во мне. Я начал чувствовать к себе то же, что и они, — отвращение. И боевые искусства спасли меня от этого», — вспоминал бразилец.

Мелк Коста. Фото Соцсети

Коста не винит людей и верит, что их жестокость объясняется невежеством. Даже родители парня думали, что он не найдет работу с таким заболеванием. «Когда я вырасту, хочу стать врачом», — однажды заявил Мелк отцу, на что получил ответ: «Сын, ты не можешь быть врачом из-за твоего состояния». Коста-младший не унимался: «Как насчет полицейского?» Ответ последовал аналогичный: «Ты не можешь стать полицейским из-за твоего состояния».

Тогда парень задумался, а чем он вообще сможет заниматься, учитывая его болезнь. Ответ Мелк получил не от родителей, а из видеоигры UFC для PlayStation 3. Пролистывая список бойцов, бразилец оказался шокирован, когда наткнулся на Скотта Йоргенсена. «Я играл и увидел этого парня, а он выглядел точно так же. Я подумал: «Это на самом деле? Или выдумано? Кто это? Я погуглил его и увидел, что он боец UFC. Я подумал: «Черт, этот парень такой же, как я, так что я могу быть настоящим бойцом UFC». Наконец-то я нашел призвание». Скотт Йоргенсен был тем, кто в значительной степени открыл мне эту идею, кто показал мне, что когда-нибудь это станет возможным», — рассказывал Коста.

Скотт Йоргенсен. Фото Соцсети

Но уверенность в себе не пришла сразу. В спортзале бразилец стеснялся снимать футболку и ненавидел фотографироваться, потому что стеснялся самого себя. Переоценка произошла после смерти брата, который погиб в ДТП. «Он умер с верой, что я смогу чего-то добиться. Я говорил, что я сделаю это для себя и для него. Это вывело меня на новый уровень и мотивировало двигаться дальше», — сказал Мелк.

Теперь Коста старается мыслить только в позитивном ключе. Бразилец полностью поменял подход к жизни. «Я люблю свою кожу. Мне нравится, как я выгляжу. Я не могу представить себя другим. Сегодня я люблю фотографироваться. Когда я фотографируюсь с десятью другими людьми, я изюминка фотографии. Только я на ней отличаюсь, все будут смотреть на меня. Это заставляет меня гордиться», — признавался боец.

Личная жизнь бразильца полна действительно тяжелых моментов, а самый критический эпизод в бойцовском пути Мелка случился в 2018 году, когда он встретился с Рафаэлем Барбозой в бою за титул промоушена Demolidor Fight. Барбоза поймал Мелка на удушающий. Сначала он душил Косту в стойке, а затем оба упали на настил. 20 секунд спустя, по утверждениям Рафаэля, он сказал рефери, что Коста отключился. Судья стоял рядом со спортсменами 90 секунд, но не проверял, в сознании ли Мелк.

«Я же говорил!» — закричал Барбоза рефери после того, как отпустил шею Косты, а Мелк упал на землю без сознания. «Он заблокировал удушающий прием «анаконда», и я вырубился после того, как повернулся не в ту сторону. Первое, что помню, это как открыл глаза и увидел тренеров и врача. Я не мог дышать, это было мучительно. Я пришел в норму только тогда, когда попал в больницу и мне дали немного сыворотки. Я видел на ролике, что отключился, и мои глаза были открыты. Можно подумать, что я не уснул, но это не так. Я пару раз шевелился, но это судороги. Из обоих углов кричали, что я выбыл, но рефери сказал, что остановит бой, только если я отключусь. А я уже! Мой противник остановил бой. В противном случае я был бы мертв», — вспоминал Коста в разговоре с MMA Fighting.

Рефери Эмерсон Перейра Саес говорил, что не заметил конвульсий Косты, и потому до последнего не останавливал бой. Но Рафаэль Барбоза подтвердил, что отпустил Мелка именно по указанию рефери. После этого боя на Саеса обрушилось все ММА-сообщество, и он объявил об уходе на пенсию.

Карьера Косты пока не так позитивна, как его мышление, — парень еще очень далек от UFC. В промоушене LFA он победил только со второго раза, а первая попытка закончилась поражением от не самого классного соперника, в поединке с которым Мелка считали фаворитом. Зато нокаут 19 ноября получился отличный — левым хуком он уронил соперника на канвас, а затем несколько раз добил.

Коста пришел в норму после той почти смертельной «анаконды» и теперь готов разрывать LFA, чтобы в дальнейшем все же пробиться в промоушен Даны Уайта. Ему всего 26 лет, а руководству UFC всегда интересны нестандартные бойцы, даже если их навыки недотягивают до топ-уровня.