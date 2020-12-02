Мощная пресс-конференция.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за последние два дня отработал две громадные пресс-конференции — в Узбекистане и России. И если пресс-конференция в Ташкенте вышла бессодержательной, то в Москве чемпион говорил фактурно и ударно.

Ниже — лучшие моменты из полуторачасовой встречи с журналистами.

О том, поменялся ли режим после завершения карьеры

— У меня ничего не поменялось. Я тренируюсь, потому что я от этого получаю удовольствие, где-то это мне снимает стресс. Вот после боя прошло больше месяца, было только один-два дня, когда я не тренировался. Где бы я ни был, в какой стране, я постоянно тренируюсь, у меня всегда форма с собой. Сегодня вот прилетел, проснулся, сразу на пресс-конференцию. Вечером буду тренироваться, думаю.

О том, зачем будет встречаться с Даной Уайтом

— Созрело такое предложение к Дане — я хотел бы заключить с UFC Fight Pass контракт, чтобы EFC показывали там. Заключить напрямую с UFC контракт, примерно, как у М-1, только чуть-чуть другой. Обозначить, сколько защит обязан провести боец, чтобы попасть в UFC. И мы хотим, чтобы организация вела его дела и в UFC.

Например, боец подписывает с нами контракт на шесть боев. Если к тому времени он выигрывает титул и защищает его пару раз, мы обещаем, что подписываем его в UFC и потом в UFC продолжаем вести его дела. Все говорят, что они хотят, чтобы их бойцы оставались у них, но надо смотреть на вещи реально: даже если идти семимильными шагами, нам нужно минимум 10 лет, чтобы стать лучше UFC. Поэтому наш промоушен будет площадкой на мировую арену.

О бое Тайсон — Джонс

— Я утром проснулся и посмотрел этот бой, мне было интересно. Даже не знаю, у меня такое двоякое чувство к этому бою... Они заработали денег, говорят, что большую часть этих денег потратят на благотворительность, мне это нравится.

Много таких положительных эмоций было. Мне понравилось, что они друг другу большой урон не нанесли. Вышли, подвигались, спарринг такой.

О том, жалеет ли он о словах о Макроне

— Даже не знаю, как правильно ответить, чтобы не попасть на все эти заголовки. У каждого человека, знаете... Я когда читаю высказывания какого-то человека относительно какой-то религии, я тоже считаю это радикальным. Вот у меня такое мировоззрение, а кто-то считает это нормальным. Довольно-то таки сложно бывает высказываться по каким-то вопросам, но и не высказываться тоже неправильно. Эта тема уже подзабыта, можно ее и не затрагивать.

О том, готов ли освободить титул прямо сейчас

— Не знаю, в ранге чемпиона тоже хорошо, чего скрывать-то. Когда ты действующий чемпион... Придет время, будет другой чемпион, но дайте мне насладиться. Почему вы так сразу хотите пояс забрать? Я пока об этом не думал, скорее всего, это будет сохраняться до того, как я с ним увижусь [встреча с Даной Уайтом будет после 23 января].

О сумме, которая может заставить его изменить решение об уходе

— Первое, я думаю, он [Дана Уайт] предложит мне деньги. Ну соперником удивить тяжело. Конор или Порье? Обоих придушил. Для чего? Ну хорошо, я подрался с обоими, ну что там делать. Чтобы выяснить что? Спортивного интереса там нет, обоих придушил, оба сдались. Как говорится, лошадь не бегает, пока осел не выиграет. Это такая аварская поговорка у нас. У меня нет интереса бегать с ними. Но вот деньги... Ты прикинь, тебе 100 миллионов долларов предлагают? Вот это уже проблема.

О Тони Фергюсоне

— Если Фергюсон выиграет у Оливейры? Пускай выигрывает, чего там... Давно ничего не выигрывал. Разгромно проиграл Джастину Гэтжи. Как говорится, проблемы индейца шерифа не волнуют.

О том, почему он никогда не устает в боях

— Все ребята, кто со мной тренировался, бег там, борьба, спарринги — все они знают, что я этим отличался. Выносливостью. Ну никогда не помню, чтобы я с кем-то выступал и думал: «Поскорее бы это закончилось, я устал«. Никогда такого не было. Я думаю, выносливость — это психология. Это голова и как ты мыслишь, это не мышцы. Это не 20 км, которые ты через день бегаешь.В первую очередь, это психологическое положение.

Я всегда, когда выхожу, думаю, как бы соперника... наступать на него, перевести, делать свое дело. Соперники это чувствуют, когда его хотят заставить устать. В этом дыхании, взгляде все это ощущается. На подсознательном уровне это чувствуется, кто выносливее, кто сильнее.

О том, жалеет ли, что у него не было кровавого боя-триллера вроде Лоулер — Макдональд

— Я люблю пересматривать легендарные боксерские поединки, бои UFC, в Прайде. Когда-то, что вы говорите, фанаты смотрят, не убирая глаза. Подсознательно я всегда хотел ощутить себя на их месте. Как Робби Лоулер, как Рори Макдональд. Но когда заходишь в клетку, начинаешь свою линию гнуть, как-то по-другому получается... И я думаю, хорошо, что таких боев не было. У меня и крови не было в карьере. Хорошо, что не было.

О самом опасном моменте, в котором он оказывался в боях UFC

— Тяжелые моменты, в которые я попадал... Таких прям не было, но много можно моментов выделить. Гильотина Дастина Порье, хотя я полностью контролировал ее. Хорошо зашел, это коронный прием его, правой хорошо душит. И левая рука Майкла Джонсона. Но меня это не расшатало, я все видел. И Джастин Гэтжи пару раз мне хорошо попал: ногой, правый апперкот, левый боковой.

Хабиб Нурмагомедов в бою против Джастина Гэтжи. Фото nytimes.com

Я почувствовал, что он полностью вложился в эти удары — правый аппекорт плюс левый боковой. Я ему говорю: «Это все, что ты мог? Все твои силы?» И вот тогда он переломился. Я в глазах его почувствовал это.

О том, как удалось избежать колена Макгрегора в первом раунде

— Он же в левше стоит, я прохожу в ногу, и первое, что может вылететь,— это колено левое или правое. И когда постоянно я проходил, я всегда убирал голову влево. Потому что я же в правше стою, а он в левше.

Когда ты прямо проходишь, ты идешь весом своего тела напрямую, а он просто может вытащить колено, может быть, уже как минимум нокдаун. Мы учитывали этот момент и постоянно убирали голову, от меня — влево, от него — вправо. Такой интересный момент был, мы над ним очень много работали.

О разговорах с Гэтжи и Конором по ходу боя

— Когда Гэтжи в бою задышал, я спросил у него: «У тебя акклиматизация?» Он говорит: «Нет-нет, не акклиматизация«. Я потом про себя думаю: «Чего ты мне отвечаешь?» Это уже ставит его... Мы деремся, задаю, он мне отвечает. Я уже понял, что он психологически ломается. Дело не только в том, что он отвечает. Интонация, куда ты ставишь ударение,— это все же психология. Видно, когда человек подламывается. Ну постоянно у меня бывает общение с соперниками.

Когда дрались [с Гэтжи], я внаглую подошел и схватил его руки. Не знаю, помните ли вы этот момент или нет? Такие маленькие моменты остаются вне зоны внимания. Бой идет, я подошел и схватил его руки двумя руками. Такие моменты влияют на ход поединка.

Хамил ли мне кто-нибудь во время боев? Ну тот [Макгрегор] думал, что будет хамить. А когда я начал газовать, говорит, что это только бизнес. Чуть даже обидно стало. Я думал, что психологически он вывезет. Я его бью, а он мне: «Только бизнес«. Хочет меня успокоить, чтобы я сильно его не бил. Это как отец сына наказывает, а тот отмазывается перед отцом.