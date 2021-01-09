Сестра Хабиба: преподает английский, спортом не занимается, но подтягивается 9 раз на турнике

Освоила перекладину, когда мыла зал после бойцов.

У чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова помимо родного старшего брата Магомеда есть младшая сестра. Справочных сведений о ней крайне мало. Зовут Аминат, родилась в 1990 году. В недавнем интервью «Матч ТВ» Хабиб немного дополнил скудный информационный портрет сестры, сказав, что она преподает английский язык «в селении» (в каком именно, Нурмагомедов не сказал — возможно, речь о Кировауле, где их дом).

Поиском в интернете об Аминат ничего не удалось накопать, но зато получилось найти полузабытое интервью Абдулманапа Нурмагомедова на стриме для Fight Nights Global ТВ. В нем отец Хабиба со свойственной ему нарративностью мимолетом рассказал очаровательную мини-историю о дочери.

История совсем маленькая, но яркая, мгновенно очерчивающая характер Аминат. Это девушка сильная, соревновательная, с озорным умом.

«Дочь спортом не занимается, — говорил Абдулманап на стриме FNG-ТВ. — Но я помню один случай. Она убирала после нас зал, и туда пришел мой племянник Магомед. Он подтянулся на перекладине 6 раз.



Дочь говорит ему: «Маловато». Магомед недоволен, обиделся. Она подошла, подтянулась 9 раз и ушла по делам, работать. Где научилась? У меня был зал на первом этаже. Она оставалась там после нас, убирала. Видимо, когда нас не было, и набралась».