Нервы выигрывают Сирилу Гану бои. Он спокоен, как йог, а в жизни злился только раз за последние годы

Человек-безмятежность.

Много раз в ММА мы слышали, как проигравшие бой из-за усталости позже уверяли публику, что в лагере к поединку они легко и неустанно проходили пять интенсивных раундов.

Почему же тогда человек устал в бою? В подавляющем числе случаев объяснение находится легко — адреналин, неустойчивость нервной системы. Боец может быть в отменном функциональном состоянии, но из-за тяжелых нервных переживаний или чрезмерного возбуждения разбазарить большую часть энергии еще до выхода в клетку. Примеров этому масса, вот что в свое время говорил о факторе адреналина спарринг-партнер Федора Емельяненко Роман Зенцов в интервью журналисту Александру Лютикову:

«Федор очень много бегал. Он приучил меня: каждая тренировка начинается с кросса. В 16 часов, например, тренировка. С 15:30 ты бегаешь. И когда начинается тренировка, все только втягиваются, еще расслабленные, а ты уже загружен, пульс подскочил — и постепенно привыкаешь на этом фоне бороться, спарринговать. В этом есть большой смысл.

Почему люди готовятся, готовятся, а после первого-второго раунда начинают сдыхать? А потому, что ты еще драться не начал и только выходишь на бой, а сердце уже сильнее бьется, адреналин в кровь впрыскивается: внешне ты вроде бы не напряжен, но организм у тебя уже работает на средних оборотах и тратит резервы".

В точно такую же адреналиновую ситуацию угодил в первом бою со Стипе Миочичем сам Франсис Нганну, которому уже через несколько часов выходить в клетку против Сирила Гана:

«В бою со Стипе я устал уже в середине первого раунда, — говорил Нганну на подкасте Брендана Шауба. — Из-за того, что потерял много адреналина, энергии. Я ничего не мог сделать из-за усталости. Было огромное давление до боя. Не только со стороны болельщиков или ситуации, что это титульный бой и все такое... Еще и огромное давление со стороны UFC. Они нагнетали, давили на меня. Я вышел на бой, думая обо всем этом и сразу же устал. Адреналин весь сгорел. Это не было физической усталостью».

Нервная же система самого Гана — очень редкий типаж. Он совершенно спокоен, но это спокойствие особого рода. Есть спокойствие ментального психопата — как в случае с Джастином Гэтжи. Человек настолько хочет поскорее погрузиться в насилие, в самую естественную для себя среду, что нисколько не переживает о последствиях или неудачах. Есть спокойствие низкокачественное — тупая, сонная скука, когда человек не может настроить себя ни на одно энергичное действие.

Это граничит с какой-то особой подавленностью и равнодушием, которое редко приводит к победам. Спокойствие Гана — это золотое плетение из расслабленности и игрового удовольствия. Исключительная отстраненность, которая трансформирует страх в убийственную разновидность энтузиазма и наслаждения процессом. Такое состояние исключает перевозбуждение, скованность, чрезмерную агрессию и потерю энергии. Лучше всего это проиллюстрировать примером из диалога тренера бойца Фернанда Лопеса с ведущей подкаста Full Reptile, бойцом UFC Вероникой Маседо. Оба обменялись невероятными примерами расслабленности Гана в боевой обстановке.

Вероника Маседо: «Я помню, когда Сирил дрался в Уругвае. У него только закончился бой, он возвращается в раздевалку и танцует. Я так на него смотрю: «У тебя только что был бой и нет никакого адреналина?». Он просто танцует себе и поет. А потом садится в джакузи и продолжает петь. Обычно бойцы как-то сразу после боя сидят, отходят, а он сразу в джакузи»

Фернанд Лопес: «Когда мы дрались в Сингапуре, он попросил меня пробить через Shazam песню оппонента. Мы стоим в коридоре, ждем выхода, сначала идет в клетку оппонент. Играет его музыка, Сирил говорит мне: «Тренер, пробей-ка через Shazam, что за песня. Мне понравилась». Я в шоке: «Какой б*** Shazam? У тебя через 30 секунд бой!». Но он на полном серьезе просит пробить песню, вот так она ему понравилась»

Вероника Маседо: «И ты что в итоге сделал?»

Фернанд Лопес : «Пришлось достать телефон, зайти на Shazam и пробить песню. Показал ему потом телефон, что за песня, и мы пошли в клетку. Вот такой он человек. Он ведет себя так, как будто не существует никаких проблем».

Сам Ган, как это часто бывает, не может объяснить ключ к такому спокойствию. Говорит, что оно было с ним всегда.

«Спокойствие всегда давалось мне легко, — говорил боец в интервью Submission Radio. — Для меня это естественно. Даже когда я работал менеджером по продаже мебели, у нас был такой руководитель нервный (смеется). Он любил устраивать взбучки. Но я всегда был спокоен. В первом бою по муай-тай я еще как-то пробовал хмуриться на соперника, казаться жестким, но потом понял, что мне это противно».

В том, как Сирил объясняет природу своего таланта, тоже можно проследить эту генеральную линию безмятежности. «Я всегда знал, что у меня есть талант, — говорил француз в интервью BT Sport. — Может, это звучит самоуверенно, но это так. В первом же бою по муай-тай, когда выходил в ринг, у меня было два чувства. Первое — я атлет. Второе — что бы ни случилось в ринге, я разберусь. И сейчас, когда я выхожу в клетку UFC, у меня есть это чувство: «Я не знаю, что будет в бою, но я разберусь». Поэтому я так быстро взлетел и в этом спорте».

В обычной жизни раздражителей и опасностей, конечно, больше, поэтому там у Сирила иногда случаются потери самообладания. Но тоже крайне редко. Например, за последние несколько лет он только раз прошел через состояние злости — после кражи велосипеда, который ему подарила жена.

«Может ли меня что-то разозлить? Вот был случай несколько лет назад. Моя жена подарила мне горный велосипед. Очень красивый велосипед. И его... как это сказать по-английски... Украли. Причем, украл кто-то с нашего района, кто живет с нами рядом. Вот тогда я был очень злым. Я ненавижу такое. И мне не понравилось вот это чувство злобы (смеется). Нашел ли я воров? Нет, не получилось».

Правда, тренер Гана Фернанд Лопес как-то подсказал соперникам своего бойца один реальный вариант — как привести Сирила в бешенство. Надо просто бить ему по лицу.

«Сирил часто слишком расслаблен в спаррингах, — жаловался Лопес в разговоре с подкастом Full Reptile. — Играется и не ставит партнеров в опасность, не наносит ущерб. А если ты не ставишь партнера в опасность, все его инстинкты не мобилизуются на максимум. А значит он не растет. Из-за этого у него часто были недопонимания с тем же Франсисом. Тот приходил ко мне и жаловался, что Сирил ничего ему не дает в спаррингах, потому что действует слишком игриво и неопасно.

Но я скажу вам, что есть единственный способ превратить его в озверевшего монстра — это начать вскрывать его защиту и попадать по лицу. Вот тогда он приходит в бешенство. Он очень не любит, когда его защиту разбирают и особенно — когда попадают по голове. Это почти никому не удается, но если удается — Сирил превращается в зверя".