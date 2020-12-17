«Они прыгают на скакалке без скакалки!» Чемпион UFC в ужасе от толерантности в американских школах

Новые времена.

Марк Керр — супергерой античной эпохи ММА. Когда-то он выигрывал у Рэнди Кутюра в финале борцовского NCAA Division I (самый престижный студенческий турнир по борьбе в США), потом трижды становился чемпионом мира по грэпплингу в главной версии ADCC и, наконец, построил внушительную серию 9-0 в UFC и Pride. Американец выиграл два турнира тяжеловесов UFC — 14-й и 15-й, одержав четыре досрочные победы подряд.

О Марке дважды снимали фильмы — в 2003-м HBO сделали о нем документалку «Крушащая машина», а в прошлом году звезда Голливуда и WWE Дуэйн Джонсон анонсировал картину, посвященную жизни и карьере Керра. Сам Марк сегодня вне каких-то шумных дел: тихонько занимается тренерской работой, ездит на семинары и изредка раздает ностальгические интервью. Недавно бывший чемпион появился на подкасте бойца UFC Шона О'Мэлли, где говорил на самые разные темы.

Особенно интересной получилась мини-история из недавних дней, когда Марк забирал сына из школы. Подъехав к гимназии, Керр поразился увиденной сцене — группа детей, включая его сына, прыгала на невидимой скакалке. Оказывается, все дело в новой школьной политике абсолютного позитива.

«Моего первого тренера по борьбе, который работал со мной в 1970-х, сейчас бы, наверное, посадили за его методы работы с детьми, - сказал Керр на ютуб-канале Sean O'Malley. — Слишком жестко он нас гонял.

А вот сейчас я недавно ездил забирать сына из школы, ему 16 лет. Подъезжаю к гимназии, а там куча детей прыгают через невидимую скакалку. То есть они подпрыгивают вверх-вниз, делают вид, что держат скакалку, но самой скакалки нет.

Я думаю: «Это что такое? Странно». Потом забираю сына и спрашиваю у него, что делали эти дети. Он говорит: «Да, мы прыгаем без скакалки, потому что нельзя, чтобы те, кто будет запинаться об скакалку, неловко себя чувствовали перед другими. Все должно быть на позитиве, чтобы никто не обижался». Я очень удивился таким методам, честно говоря, и сразу вспомнил своего первого тренера... Он бы сейчас сидел в тюрьме".