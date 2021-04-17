Немков выиграл пятираундовую войну

Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе защитил пояс — в четвертьфинале Гран-при он победил единогласным решением судей Фила Дэвиса.

Первый бой между Немковым и Дэвисом прошел в ноябре 2018 года. Немков выиграл первые два раунда, но проиграл третий — не хватило функционалки. В итоге Вадим победил раздельным решением судей.

После этого Немков задушил Рафаэля Карвальо и нокаутировал Райана Бейдера, став чемпионом в полутяжелом весе. Дэвис же победил Лайама Макгири, Карла Альбректссона и Лиото Мачиду. Реванш напрашивался и состоялся в четвертьфинале Гран-при Bellator.

??The Champ Is Here!??@VadimNemkov puts his title on the line tonight at #Bellator257 as he makes his entrance into the #BellatorLHWGP LIVE on @SHOSports.



?? https://t.co/TbKTQ7Dlk2 pic.twitter.com/72E3zLgF0O — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 17, 2021

Первый раунд. Немков сразу начал отбивать левую ногу соперника, а в стойке рассчитывал на стандартную комбинацию — левый джеб-правый прямой. Вроде бы, нет ничего проще, но комбинация проходила (и в первом раунде, и в последующих). Самый опасный момент раунда — когда Немков поймал Дэвиса правой рукой навстречу. Но такого, чтобы американец оказался в критической ситуации, конечно, не было. Что бросилось в глаза: поначалу казалось, что Вадим лоу-киками доведет Дэвиса до жутких болей, однако после первых полутора минут поединка он почему-то почти перестал их выбрасывать.

Второй раунд. Начало было тревожным — Дэвис правым оверхендом рассек Немкову бровь. Зато в оставшееся до гонга время Вадим смотрелся сильнее. Бил чаще, бил точнее. Даже нокдаун сделал — комбинацией правый апперкот-левый хук. После того, как Дэвис упал, Немков полез в партер, после чего американец сразу оказался в выгодной для себя позиции: он поднялся и попробовал сделать тейкдаун — но российский боец технично защитился.

Третий раунд. Преимущество Немкова было уже не так велико, и все же он был лучше — прежде всего, за счет попаданий джебом. В концовке Вадим сделал тейкдаун — вскоре после того, как Федор Емельяненко, его секундант, крикнул из угла: «Вадя, он встал!» В целом три раунда прошли по схожему рисунку — Дэвис держал центр клетки, поддавливал, но бил редко — причем лоу-кики наносил чаще, чем панчи. Немков же выбросил раза в три больше ударов (в основном — джебы и правые прямые), много двигался.

Четвертый раунд. Стало ясно, что Немков устал. Дэвис выглядел свежее. Нет, он не доминировал — ничего такого не было, но эпизоды выигрывал — например, потряс Вадима в размене. Раунд остался за американцем.

Пятый раунд. Судьи отдали Немкову три раунда, а два — Дэвису. Видимо, кто-то из них решил, что Фил был лучше и в пятом раунде. Спорно. Вадим хоть и устал, хоть половину его лица и залило кровью из-за той самой сечки, но в заключительной пятиминутке он не позволил сопернику сделать что-либо стоящее, а сам довольно эффективно обстреливал Дэвиса джебами — плюс сделал тейкдаун.

Заслуженная победа Немкова. Не самая яркая, но пятираундовая война однозначно была нужна Вадима — такие бои делают сильнее. В полуфинале он сразится со звездой ММА — его ждет победитель поединка между Йоэлем Ромеро и Энтони Джонсоном (бой пройдет в ночь на 8 мая).