«И тут выходят Кличко. Оба!» Как Дана Уайт поливал грязью братьев, а потом наткнулся на них в ресторане

Неожиданная встреча.

Президент UFC Дана Уайт — пожалуй, первый босс в большом бизнесе профессионального спорта, который начал позволять себе публично разносить бойцов, тренеров, судей, комментаторов, промоутеров и других участников рынка.

Уайт называл змеей и кокаинистом (и другими плохими словами тоже) Оскара де ла Хойю, требовал судебного преследования главы когда-то популярного промоушена Elite XC Уилльяма Келли (Дана считал, что они давали бойцам команду драться только в стойке), посвящал 9-минутный монолог рефери Стиву Маззагатти, обзывая того «оплодотворенным (использовано более грубое слово) барахлом», нарекал комментатора UFC Джона Аника «скучным», оскорблял топ-бойцов Тито Ортиса, Джона Фитча, Рампейджа Джексона, провозглашал тренера Грега Джексона «оплодотворенным (использовано более грубое слово) убийцей спорта», а также держал у себя в офисе надгробную плиту, где были высечены названия разорившихся промоушенов-конкурентов UFC.

Дана Уайт с надгробием, посвященному погибшим промоушенам: IFL (2006-2008), Elite XC (2006-2008), Affliction (2008-2009).

Президент UFC любит время от времени прикладывать и боксеров. Доставалось от Уайту промоутеру Бобу Аруму, но одно время он особенно свирепствовал, когда говорил о братьях Кличко, ругая их бойцовский стиль. Дана поливал братьев грязью больше года, холодные дельцы и выдержанные джентельмены Виталий и Владимир никак не отвечали, но в конце концов Уайт-таки оказался лицом перед братьями — случайная встреча произошла в маленьком ресторанчике Беверли-Хиллз. О ней с веселым облегчением человека, отделавшегося легким испугом, босс UFC как-то рассказал на подкасте Джо Рогана.

«В свое время не было человека, который вылил больше дерьма на братьев Кличко, чем я. Они выбешивали меня своим скучным стилем: джеб-джеб, пауза, джеб-джеб, пауза. Гребаное дерьмо, которое повергало меня в сон.

И тут приходит день, когда я с Крейгом Борсари и еще одним парнем из UFC еду в Беверли Хиллс. К этому моменту я несколько месяцев назад блин (использовано более грубое слово) просто уничтожал Кличко в медиа. Просто не давал им ни дня покоя. И вот в Беверли Хиллс мы заходим в наш любимый ресторан — очень маленькое и уютное помещение — и в этот момент из него выходят Кличко. Оба брата!

Я смотрю на них, а они на меня. Думаю: «Блин (использовано более грубое слово), неудачно-то как получилось». Тем не менее я делаю вид, что ничего не случилось, поворачиваюсь к Крейгу и спрашиваю: «Сядем внутри или на веранде?» Он говорит, внутри. И мы просто идем мимо братьев Кличко прямо внутрь. Они пристально смотрят на меня, но ничего не делают.

Когда мы расселись, я сказал ребятам: «Сегодня мне должны были надрать зад, но почему-то не надрали. Ладно, в любом случае это выглядело бы скучно блин (использовано более грубое слово). Они загнали бы меня в угол и джебовали 20 минут». Но что я точно понял после того вечера — есть какой-то гребаный обмен энергией на расстоянии. Если ты намеренно говоришь о ком-то много дерьма, рано или поздно вам предстоит встретиться".