Копылов и Дураев устроили триллер на UFC 267. Мы увидели и нокдаун, и тотальное доминирование, и бой из последних сил

Лица этих российских бойцов после поединка — яркое подтверждение того, насколько ожесточенным было это сражение.

Альберт Дураев, Россия, 32 года. Статистика в ММА: 15 побед, 3 поражения.

Роман Копылов, Россия, 29 лет. Статистика в ММА: 8 побед, 2 поражения.

На турнире UFC 267 должно было быть два боя, где друг против друга вышли бы спортсмены из России. Но у Дамира Исмагулова возникли серьезные проблемы с весогонкой, и его поединок с Магомедом Мустафаевым был отменен. Альберт Дураев и Роман Копылов же вес успешно сделали и в субботу провели поединок.

У Дураева необычная карьера. Из первых шести боев в ММА он проиграл три, зато потом полетел вперед. В 2015-м чеченский спортсмен стал чемпионом АСВ в полусреднем весе, а в 2017-м — в среднем. В 2018-м он покинул лигу, после чего не выступал три (!) года. Дураев не раз говорил, что хочет в UFC, и в результате попал в крупнейший американский промоушен через отборочный турнир Dana White's Contender Series: в сентябре он в первом раунде засабмитил бразильца Кайо Биттенкурта, после чего получил контракт с UFC.



Копылов же подписался в UFC еще в феврале 2019 года — в статусе чемпиона Fight Nights в среднем весе. Роман — один из лучших рукопашников страны, а тогда обладал рекордом 8-0 (семь побед — КО-ТКО). Два боя у сибиряка сорвались, и в UFC он дебютировал только в ноябре 2019-го. Ему противостоял базовый кикбоксер Карл Роберсон. И Копылов проиграл — причем не в стойке, а удушающим. Потом из-за разных причин у Романа сорвались аж три поединка в UFC. В интервью Копылов заявил, что за это время поменял стиль — стал больше бороться. В бою с Дураевым борьбы высокого качества в его исполнении мы не увидели. Зато увидели характер.

Первый раунд полностью прошел в стойке и получился незрелищным. Копылов хорошо начал, подбив Дураева внутренним лоу-киком, но затем уже уроженец Чечни был активнее. Такого, чтобы Альберт потряс соперника, не было, но ударов он выбросил больше.



«Хорошо начал с двух лоу-киков, но ногой совсем не бьешь. Чуть-чуть больше твоей работы нужно», — сказал Копылову в перерыве тренер Александр Сидорин. Роман начал второй раунд отлично — отправив Дураева в нокдаун левым прямым. Альберт выдержал натиск и пошел в борьбу. Тут случился ключевой момент поединка. Рефери остановил бой, так как Копылов хватался за сетку, сделал сибиряку предупреждение, а потом попросил бойцов встать в ту позицию, в которой они находились. Дураев сразу же провел тейкдаун и оказался в фул-маунте. В этой позиции он провел больше трех минут, пытаясь финишировать Копылова то граунд-энд-паундом, то удушающим через руку. В концовке раунда Альберт оказался за спиной у противника. Удушающий сзади был очень опасным и, наверное, был бы доведен до конца, если бы не раздалась сирена на перерыв.

«Надо защищаться — он сейчас полетит. Рома, соберись! Ты сейчас должен отдать все! Включи сибирский дух, понял?!» — сказал Копылову тренер. И Роман выиграл третий раунд. Дураев — во втором раунде он выложился на 200 процентов и на третий вышел обессиленным (да еще с гематомой под левым глазом). Альберт тщетно пытался провести тейкдаун, а в концовке раунда пропустил тейкдаун сам. А еще принял несколько довольно увесистых ударов.

Впрочем, для победы Копылову нужен был финиш — все же Дураев второй раунд забрал 10-8, да и в первом был лучше — пусть и ненамного. Итог: победа Альберта единогласным решением судей (30-27, 29-27, 29-27). После боя окровавленные бойцы обнялись — сегодня в клетке они устроили триллер.