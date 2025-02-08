Васенев победил Козлова и защитил титул чемпиона RCC Fair Fight в тяжелом весе
Чемпион RCC Fair Fight в тяжелой весовой категории Дмитрий Васенев одержал победу над Никитой Козловым в главном поединке на турнире RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Васенева единогласным решением судей. Сразу после противостояния Дмитрий бросил вызов Ивану Штыркову.
Теперь на счету Васенева в кикбоксинге 13 побед, одно поражение и одна ничья. У Козлова 20 побед при трех поражениях.
В другом поединке турнира действующий чемпион лиги в полусреднем весе Сайфуллах Хамбахадов нокаутировал Дениса Бурматова в первом раунде и защитил чемпионский пояс.
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12 дек 2025 17:00
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