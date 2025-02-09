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Вагабов — о победе нокаутом над Смирновым: «Быстро все получилось. Рано он нарвался на мой джеб»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец Вагаб Вагабов прокомментировал победу над Арсением Смирновым.

«Четко отработал, как и планировал, — сказал Вагабов в интервью после боя. — Немножко рано он нарвался на мой джеб. Мы только пристреливались, получилось так, как получилось. Быстро все вышло. Сам настраивался на длинный бой. Арсений крайние поединки проводил все дистанцию, кость в кость. Думал, плюс-минус у нас такой же бой будет, но получилось для меня интереснее».

Вагабов и Смирнов сразились на турнире RCC Fair Fight 29, который проходил 8 февраля в Екатеринбурге. Бой по правилам кикбоксинга завершился нокаутом в первом раунде в пользу Вагабова. Теперь на счету Вагабова в кикбоксинге 8 побед и 0 поражений.

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Вагаб Вагабов
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