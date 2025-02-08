Штырков потерпел поражение от Кудина в со-главном бою RCC Fair Fight 29

Российский боец Иван Штырков проиграл белорусу Алексею Кудину в поединке на турнире RCC Fair Fight 29.

Бой спортсменов, проходивший по правилам кикбоксинга, стал со-главным событием вечера. Кудин победил раздельным решением судей по итогам экстра-раунда.

36-летний Штырков потерпел третье поражение в кикбоксинге за карьеру при двух победах. На счету 40-летнего Кудина 48 побед, 13 поражений и одна ничья.