Вагабов может провести бой по ММА со Штырковым в лиге RCC

Российский боец Вагаб Вагабов может провести бой правилам ММА с Иваном Штырковым в середине года.

«Правда ли, что моим соперником может стать Штырков на турнире RCC в мае? Да, мы с Ваней это обговаривали еще до нашего поединка по правилам К-1 в больших перчатках, — сказал Вагабов журналистам после победы на RCC Fair Fight 29. — Ждали его согласия. Да, ждем с Ваней Штырковым по ММА в середине года. А так готов выступить по всем ударным видам. Здесь много больших ребят».

На турнире RCC Fair Fight 29, который проходил 8 февраля в Екатеринбурге, Вагабов нокаутировал Арсения Смирнова.

В феврале 2024 года на турнире RCC 18 Вагабов единогласным решением судей выиграл у Штыркова. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.