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Шлеменко проведет в RCC два боя за год

Отдел единоборств «СЭ»

Российский боец Александр Шлеменко обратился к фанатам и заявил, что готов в этом году провести два поединка в лиге RCC.

«Все знают, что прошла информация, что мой бой может состояться уже в этом мае на номерном турнире RCC. Я готов. Мы уже разговаривали с Николаем Клименко и как минимум два раза в этом году я готов приехать в Екатеринбург и показать крутые зрелищные бои. Следите за новостями — информация о сопернике станет известна в ближайшее время. Могу сказать точно, что равнодушными вы не останетесь. Мы настоящие профессионалы и умеем делать свое дело», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

14 декабря 2024 года на турнире RCC 21 Шлеменко одержал победу над Анатолием Токовым раздельным решением судей.

В активе Шлеменко 66 побед, 15 поражений, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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Александр Шлеменко
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