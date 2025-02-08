Вагабов нокаутировал Смирнова в бою на RCC Fair Fight 29
Российский боец Вагаб Вагабов победил соотечественника Арсения Смирнова в поединке в тяжелом весе по правилам кикбоксинга на RCC Fair Fight 29.
Бой спортсменов открыл главный кард турнира. Вагабов нокаутировал Смирнова в первом раунде, нанеся сопернику удар в челюсть.
Теперь на счету 38-летнего Вагабова в кикбоксинге 8 побед и ни одного поражения. У 33-летнего Смирнова 11 побед и 3 поражения.
Турнир RCC Fair Fight 29 проходит в Екатеринбурге.
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12 дек 2025 17:00
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