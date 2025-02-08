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8 февраля 2025, 19:14

Вагабов нокаутировал Смирнова в бою на RCC Fair Fight 29

Алина Савинова

Российский боец Вагаб Вагабов победил соотечественника Арсения Смирнова в поединке в тяжелом весе по правилам кикбоксинга на RCC Fair Fight 29.

Бой спортсменов открыл главный кард турнира. Вагабов нокаутировал Смирнова в первом раунде, нанеся сопернику удар в челюсть.

Теперь на счету 38-летнего Вагабова в кикбоксинге 8 побед и ни одного поражения. У 33-летнего Смирнова 11 побед и 3 поражения.

Турнир RCC Fair Fight 29 проходит в Екатеринбурге.

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Вагаб Вагабов
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