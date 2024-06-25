В RCC хотят организовать бой Штыркова и Вагабова по правилам ММА

Глава RCC Николай Клименко подтвердил, что организация заинтересована в том, чтобы провести бой Ивана Штыркова с Вагабом Вагабовым по правилам ММА.

«Бой Вагаба Вагабова с Иваном Штырковым — это тот бой, который мы хотим. Но об этом можно будет говорить только после того, как Иван встретится с Владимиром Минеевым», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Штырков и Вагабов провели бой по правилам кикбоксинга, в котором победу единогласным решением одержал Вагаб. В данный момент у спортсменов нет официально анонсированных поединков, но Штырков должен встретиться в клетке с Минеевым осенью этого года.