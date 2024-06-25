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Сегодня, 21:38

Клименко заявил, что в RCC есть варианты для боев Вадима Немкова

Виктория Кравченко
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Глава RCC Николай Клименко проявил интерес к организации поединка между бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым и Иваном Штырковым.

«Интересен ли нам бой Вадима Немкова с Иваном Штырковым? Вот, вы сейчас сказали, и сразу стало интересно. Но бой Вадима Немкова в России — это экстра-ценник. В принципе, варианты для Вадима в RCC есть — это не только Иван Штырков, но и Вагаб Вагабов. Но насколько это реально, вопрос», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

Ранее Немков рассказал, что чемпион Bellator Райан Бейдер не может выйти на бой с ним из-за съемок в кино.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/klimenko-v-rcc-est-varianty-dlya-boev-vadima-nemkova-376502/
Вадим Немков
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