Клименко заявил, что в RCC есть варианты для боев Вадима Немкова

Глава RCC Николай Клименко проявил интерес к организации поединка между бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым и Иваном Штырковым.

«Интересен ли нам бой Вадима Немкова с Иваном Штырковым? Вот, вы сейчас сказали, и сразу стало интересно. Но бой Вадима Немкова в России — это экстра-ценник. В принципе, варианты для Вадима в RCC есть — это не только Иван Штырков, но и Вагаб Вагабов. Но насколько это реально, вопрос», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

Ранее Немков рассказал, что чемпион Bellator Райан Бейдер не может выйти на бой с ним из-за съемок в кино.