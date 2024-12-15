Корешков заявил, что в трилогии Шлеменко — Токов нет смысла

Российский боец Андрей Корешков считает, что в третьем поединке между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым нет смысла.

«В бою был один близкий раунд. Наверное, третий. От Толи в каждом раунде я видел максимум одно хорошее попадание в блок. Бывало, что он мог попасть по Саше несильно. Александр выкидывал много ударов. Много бил в клинче, локтями. Были хорошие боковые и прямые удары, которые попадали и от которых Толя пятился и защищался, прижимая к сетке. Мне сразу показалось, что Саша выиграл. Думал, что на судейских записках у двоих судей будет 30:27 и у одного 29:28. Но один судья даже отдал победу Толе. Нужен ли третий бой? Не вижу в этом смысла, да и сам Александр не хочет. Свое он забрал. Уверен, что эта история для него закончена», — цитирует бойца «РБ Спорт».

По мнению Корешкова, следующим соперником Шлеменко должен стать Магомед Исмаилов.

Реванш Шлеменко и Токова прошел в субботу, 14 декабря, на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Александр выиграл раздельным решением судей.