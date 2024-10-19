Чопуров: «Бой с Михайловым оцениваю на шестерку по десятибалльной шкале»

Российский боец Асаф Чопуров прокомментировал свою победу над Никитой Михайловым на турнире RCC 20.

«Свое выступление оцениваю на шестерку по десятибалльной шкале. Были определенные нюансы в подготовке. На опыте забрал бой. Михайлова можно назвать самым серьезным соперником в моей карьере, потому что он уже дрался в Bellator, проходил через большие бои и выигрывал в России у громких имен», — приводит слова Чопурова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Чопурова и Михайлова состоялся 18 июня на турнире RCC 20. Противостояние бойцов, прошедшее все отведенные три раунда, завершилось победой Чопурова единогласным решением судей. На счету Асафа шесть побед и ни одного поражения. В активе Никиты десять побед и четыре поражения.