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Сегодня, 16:37

Шлеменко выступил за запрет чайлдфри в России

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко считает правильным запрет идеологии чайлдфри в России.

«Сто процентов [считаю правильным запрет], — сказал Шлеменко «СЭ». — Нужно запрещать не только чайлдфри, но нужно запрещать и вводить цензуру на телевидение. Нужно вводить цензуру по разным вопросам, по алкоголю и так далее. Когда нас выставляют непонятно кем. Особенно нужно следить за этими шуточками пресловутых актеров, стендаперов. Просто повелось нас чморить на мировоззренческом приоритете, что мы там вообще никто, дети вам не нужны и так далее. Наоборот — нужно давать пропаганду и показывать людей. Вот я отец пятерых детей, и я просто счастлив. Хотите быть счастливыми? Тогда забудьте глупости, которые вам втирают, забудьте проблемы и решайте их по мере поступления. Рожайте детей, и это то, что вас сделает счастливыми, а не вся эта мирская суета и непонятные прелести жизни».

14 декабря Шлеменко проведет реванш с Анатолием Токовым. Бойцы возглавят турнир RCC 21 в Екатеринбурге. В их первом противостоянии Токов одержал победу единогласным решением судей.

Александр Шлеменко
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