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Сегодня, 13:30

Штырков заявил, что бой с Эномото для него максимально важен

Камила Абдурахманова
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Российский боец RCC Иван Штырков рассказал о предстоящем поединке с Ясубеем Эномото по правилам кикбоксинга.

«Бой с Эномото для меня максимально важен, как и любое другое мое противостояние. Я не могу сказать, что испытываю к нему личную неприязнь или мне нужно отомстить за поражение в первом поединке по ММА. Это спортивное противостояние, к которому я подошел в максимальных кондициях, ответственностью и дисциплиной.

Навыки Эномото были известны всегда и особо не менялись, что он дерется по ММА, что по кикбоксингу. Один стилистический рисунок. До него у меня были ребята намного более искушенные в кикбоксинге: Петр Романкевич, Вагаб Вагабов и Владимир Минеев. Эти имена о многом говорят. Я лучше стал чувствовать ударную технику и дистанцию. Но чтобы это понять нужно передраться с теми, с кем я дрался еще раз. Постараюсь показать другую версию себя. Она точно будет отличаться от той, что была в первом поединке по ММА», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

В декабре 2019 года Эномото победил Штыркова удушающим приемом во втором раунде. Бой проходил в среднем весе. Теперь, 14 декабря, они проведут поединок по правилам кикбоксинга. В смешанных единоборствах у Эномото 22 победы и 15 поражений. У Штыркова — 24 победы, два поражения и одна ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
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