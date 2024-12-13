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Сегодня, 17:20

Шлеменко жестко высказался о квадроберах: «Вы головой не тронулись?!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о квадроберах.

«В сети натыкался [на квадроберов], но, к счастью, не в жизни, — сказал Шлеменко «СЭ» перед реваншем с Анатолием Токовым. — Может быть, в Омске тоже есть, но я их не видел».

«Как нужно с этим бороться? Ну, люди с ума сходят, что я могу сказать... Вы головой-то не тронулись?! Подойдите к зеркалу... Какие квадроберы?! Ну какие животные?! Опять же, все это делается для того, чтобы не было продолжения рода. Чтобы не рожали, чтобы не размножались. Как квадробер может воспитать нормальных детей?! Никак. Они ему не нужны. Он там собачек или кошечек себе напокупает — и будет с ними играть».

14 декабря в турнире RCC 21 в Екатеринбурге Шлеменко проведет реванш с Анатолием Токовым.

В 2018 году в турнире Bellator в США Шлеменко единогласным решением судей уступил Токову.

Александр Шлеменко
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