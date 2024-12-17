Шлеменко: «Федор, не понял прикола про допинг-контроль. Ты хотел бы, чтобы Токова не допустили к бою?»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил Федору Емельяненко на его слова о поединке Александра против Анатолия Токова.

«Федор, привет тебе! — сказал Шлеменко в соцсетях. — Спасибо большое за поздравления. Знаешь, ты действительно прав, что для бессовестного, беспринципного блогера в 40 лет это достаточно большое достижение победить твоего ученика, который готовился к бою со мной три месяца и еще проходил отдельно сборы в Дагестане. Но я только не понял твоего прикола про допинг-контроль. Ты что, хотел бы, чтобы у нас был допинг-контроль, и твоего ученика Толю Токова не допустили бы к бою, и боя бы не было и не было бы моей победы над ним? Но тогда мне повезло, что на RCC допинг-контроля не было, а так еще раз большая тебе, благодарочка от школы «Шторм» из Омска за такое прекрасное поздравление».

14 декабря Шлеменко победил Токова раздельным решением судей. В 2018 году Токов одолел Шлеменко единогласным решением на турнире Bellator.