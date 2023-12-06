Шлеменко о бое с Иличем: «Я хочу взять не реванш, а побить его»

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о реванше с сербом Владимиром Иличем.

«Я не реванш хочу взять, а побить его. Некрасиво он себя повел. И это снимает с меня все ограничители. Перед первым боем меня останавливало то, что он — уважительный парень, хорошо ко мне относится. Потом он в корне изменил свою политику. И это очень хорошо», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

15 декабря на турнире RCC 37-летний Шлеменко проведет повторный бой с Александром Иличем. В первом поединке в августе 2022 года победу одержал сербский боец.