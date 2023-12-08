Олейник: «Родригес — здоровый молодой кабан, мы тренировались в ATT»

Российский боец Алексей Олейник высказался о замене соперника на турнире RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

Изначально Олейник должен был драться с Оли Томпсоном, но тот не успел сделать визу, и его заменит Фернандо Родригес.

«Мне все в нем нравится — здоровенный молодой кабан, весь татуированный, красивый и так далее. Нравится все, кроме того, что я уже с ним тренировался в ATT. А я не люблю драться с теми, с кем тренировался там. 90 с лишним процентов из них спрашивали у меня, как им защищаться от джиу-джитсу. Я с абсолютной искренностью и честностью со всеми всегда делился. Все остальное — нормально. Я в очень неплохой форме, очень хочу драться. Что произошло с Оли Томпсоном? Честно — не знаю. И не хочу разбираться. Я не верю, что какие-то проблемы могли создать RCC, потому что организация уже себя зарекомендовала не первым, не вторым и не десятым турниром», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

В мае 2023 года Олейник проиграл Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Всего 46-летний россиянин провел 78 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 18 поражений.