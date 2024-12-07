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Сегодня, 19:01

Немков считает, что Токов победит Шлеменко

Диана Андрющенко
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Бывший обладатель титула Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что Анатолий Токов превосходит Александра Шлеменко во всех аспектах.

«Толик победит. Он хорош в ударке и в борьбе. И здесь, и там может поработать. Я буду готовиться к своему турниру и не смогу присутствовать на его поединке», — цитирует Немкова Metaratings.

14 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко и Токов проведут бой-реванш. Первая встреча бойцов состоялась в 2018 году и завершилась победой Токова, на счету которого 30 побед и три поражения. В активе Шлеменко 65 побед, 15 поражений и одна ничья, а еще один его бой признан несостоявшимся.

Источник: Metaratings
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Вадим Немков
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